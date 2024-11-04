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Что делать, если лишили прав в другом регионе — юрист объяснила

Юрист Цветкова объяснила, как получить права после их лишения в другом городе

Если автовладельца лишили прав в другом городе, необязательно ехать в другой регион, чтобы их получить. Юрист Юлия Цветкова рассказала алгоритм действий в такой ситуации.

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Она подчеркивает, что согласно п. 6 Правил возврата водительского удостоверения (Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1191), получить документы можно в другом подразделении Госавтоинспекции.

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«Например, по месту жительства. Для этого нужно подать заявление, но не позднее чем за 30 дней до окончания срока лишения. А подано это заявление может быть в письменной форме на бумаге или в форме электронного документа в то подразделение, где вас лишили прав», – объясняет юрист.

Цветкова привела в пример ситуацию с автовладельцем, права которого не были сданы в ГАИ из-за утраты, причем факт потери прав задокументирован в Госавтоинспекции.

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«Утеря самой карточки в данном случае не должна стать проблемой. Главное – приложить к заявлению копию документов об утере удостоверения с отметкой о принятии его в ГАИ», – уточняет юрист.

Если же автовладелец подаст заявление позже установленного срока в 30 дней, то ему откажут в получении прав в выбранном подразделении – придется ехать в тот город, в котором оформили лишение прав, подытожила Цветкова.

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Источник: auto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 135
04.11.2024 
Фото:Depositphotos
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