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В Сети показали новый трейлер сериала о легендарном пилоте Формулы-1

Стала известна дата премьеры сериала «Сенна» о легендарном гонщике Формула-1

Вышел новый трейлер мини-сериала Senna, посвященного самому быстрому гонщику современности, трехкратному чемпиону Формулы-1 Айртону Сенне.

Трейлер доступен для просмотра на стриминговом сервисе Netflix, дата премьеры назначена на 29 ноября текущего года.

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Сериал состоит из шести эпизодов, он основан на истории жизни легендарного гонщика, но его нельзя назвать биографическим – вымышленного здесь больше, чем исторической правды.

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На главную роль пригласили бразильского актера театра и кино Гэбриэля Леоне, известного по прошлогоднему байопику Ferrari. В новом трейлере показаны заезды гонщиков, ошеломительные моменты их триумфа, а также некоторые эпизоды из личной жизни знаменитого Айртона Сенны. Также персонажами этой истории стали другие титулованные пилоты Формулы-1: Ники Лауда, Нельсон Пике и Джеймс Хант.

Напомним, Айртон Сенна погиб в 1994 году в ходе Гран-при Сан-Марино после того, как его болид Williams FW16 на скорости 211 км/ч влетел в бетонный барьер.

Ожидается, что в 2025 году выйдет фильм о жизни итальянского автоконструктора Этторе Бугатти. В качестве продюсера ленты выступит Андреа Иерволино – ранее он продюсировал картины про Lamborghini и Ferrari. А в настоящее время работает над лентой про компанию Maserati.

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Источник: auto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Imago/TASS
Количество просмотров 121
04.11.2024 
Фото:Imago/TASS
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