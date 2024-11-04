В Сети показали новый трейлер сериала о легендарном пилоте Формулы-1

Стала известна дата премьеры сериала «Сенна» о легендарном гонщике Формула-1

Вышел новый трейлер мини-сериала Senna, посвященного самому быстрому гонщику современности, трехкратному чемпиону Формулы-1 Айртону Сенне.

Трейлер доступен для просмотра на стриминговом сервисе Netflix, дата премьеры назначена на 29 ноября текущего года.

Сериал состоит из шести эпизодов, он основан на истории жизни легендарного гонщика, но его нельзя назвать биографическим – вымышленного здесь больше, чем исторической правды.

На главную роль пригласили бразильского актера театра и кино Гэбриэля Леоне, известного по прошлогоднему байопику Ferrari. В новом трейлере показаны заезды гонщиков, ошеломительные моменты их триумфа, а также некоторые эпизоды из личной жизни знаменитого Айртона Сенны. Также персонажами этой истории стали другие титулованные пилоты Формулы-1: Ники Лауда, Нельсон Пике и Джеймс Хант.

Напомним, Айртон Сенна погиб в 1994 году в ходе Гран-при Сан-Марино после того, как его болид Williams FW16 на скорости 211 км/ч влетел в бетонный барьер.

Ожидается, что в 2025 году выйдет фильм о жизни итальянского автоконструктора Этторе Бугатти. В качестве продюсера ленты выступит Андреа Иерволино – ранее он продюсировал картины про Lamborghini и Ferrari. А в настоящее время работает над лентой про компанию Maserati.

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Источник: auto.ru