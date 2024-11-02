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Содержание этого «китайца» обойдется владельцу в 431 тыс. рублей в год

НАПИ: стоимость владения кроссовером Jaecoo J7 составит 2,16 млн рублей за пять лет

Аналитики НАПИ оценили стоимость владения полноприводным кроссовером Jaecoo J7 в версии Active. Стоимость этого автомобиля составляет 3,48 млн рублей, а владение за 5 лет обойдется в 2,16 млн рублей (при пробеге 75 тыс. км).

Jaecoo J7
Jaecoo J7
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В стоимость владения входят среди прочего потери машины в цене за указанный период, для Jaecoo J7 потеря составит 1,01 млн рублей. Также в расчет входит стоимость бензина, страховки, резины, ремонт и ТО, налоги и сборы (при условии эксплуатации машины в Москве).

Интерьер Jaecoo J7
Интерьер Jaecoo J7

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Стоимость владения Jaecoo J7 за год составит 431,3 тыс. рублей, в месяц придется заплатить 35,9 тыс. рублей. Стоимость одного километра пробега равна 28,75 рубля.

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Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 6997
02.11.2024 
Фото:Jaecoo
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