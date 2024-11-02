Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком: подробности смертельного ДТП
В Кавказском районе Краснодарского края микроавтобус, перевозивший пассажиров, столкнулся с грузовиком, который выехал на встречку. Уточняется, что в результате ДТП погибли два человека.
Авария произошла ночью 2 ноября на дороге «Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края».
34-летний водитель грузовика Scania выехал на встречку дороги, где произошло его столкновение с MAN. Далее, по инерции, Scania въехала в автобус Mercedes-Benz.
Двое пассажиров автобуса при столкновении умерли на месте. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Кубани