В России теперь можно купить надежный кроссовер Toyota по цене Лады
Российский рынок автомобилей продолжает удивлять. На этот раз приятным сюрпризом стала доступность легендарного японского кроссовера Toyota Corolla Cross по цене, сопоставимой с отечественными моделями.
Выбор недорогих кроссоверов с понятной и надежной технической начинкой на российском рынке до сих пор ограничен. Появление Toyota Corolla Cross в этом сегменте – настоящий прорыв. Автомобиль привезен из Китая и предлагает отличное сочетание цены и качества.
Начальная стоимость Toyota Corolla Cross начинается от 2 095 000 рублей, что делает его конкурентоспособным даже по сравнению со спортивными версиями LADA Vesta.
Уже в базовой комплектации Corolla Cross оснащен всем необходимым для комфортной езды: тканевый салон, мультируль, цифровая приборная панель, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, климат-контроль, кнопка запуска двигателя и многое другое.
Под капотом Corolla Cross установлен проверенный 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 169 л.с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором.
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Источник: Автоновости дня