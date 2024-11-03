В России теперь можно купить надежный кроссовер Toyota по цене Лады

Toyota Corolla Cross поступили к российским дилерам по цене от 2,1 млн рублей

Российский рынок автомобилей продолжает удивлять. На этот раз приятным сюрпризом стала доступность легендарного японского кроссовера Toyota Corolla Cross по цене, сопоставимой с отечественными моделями.

Toyota Corolla Cross

Выбор недорогих кроссоверов с понятной и надежной технической начинкой на российском рынке до сих пор ограничен. Появление Toyota Corolla Cross в этом сегменте – настоящий прорыв. Автомобиль привезен из Китая и предлагает отличное сочетание цены и качества.

Начальная стоимость Toyota Corolla Cross начинается от 2 095 000 рублей, что делает его конкурентоспособным даже по сравнению со спортивными версиями LADA Vesta.

Интерьер Toyota Corolla Cross

Уже в базовой комплектации Corolla Cross оснащен всем необходимым для комфортной езды: тканевый салон, мультируль, цифровая приборная панель, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, климат-контроль, кнопка запуска двигателя и многое другое.

Под капотом Corolla Cross установлен проверенный 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 169 л.с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором.

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Источник: Автоновости дня