Популярный крупный кроссовер подготовили для русской зимы

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Geely выпустила на российский рынок новый Geely Okavango в двух комплектациях

Geely Okavango – большой семиместный семейный кроссовер. Модель оснащается четырехцилиндровым 2-литровым бензиновым двигателем с непосредственным впрыском и турбонаддувом мощностью 200 л. с. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 л на 100 км.

Geely Okavango
Geely Okavango
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Одно из самых ожидаемых обновлений – появление полноценного электрообогрева всей поверхности лобового стекла. Это позволит быстро избавиться от наледи и запотевания в холодное время года, обеспечивая отличную видимость в любых погодных условиях.

Топовая версия Flagship теперь оснащена целым комплексом современных систем безопасности, включая комплекс контроля полосы движения, состоящий из системы удержания автомобиля в полосе движения (LKA), системы экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA) и электронного ассистента. Кроме того, теперь доступна система автоматического экстренного торможения (AEB).

Geely Okavango
Geely Okavango

Также в комплектации Flagship имеется интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC). Еще одним обновлением в оснащении топовой версии кроссовера стало появление адаптивного круиз-контроля (ACC).

Интерьер Geely Okavango
Интерьер Geely Okavango

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Несмотря на богатую комплектацию и инновационные технологии, обновленный Geely Okavango остается доступным для широкого круга покупателей. Начальная цена составляет всего 3 528 990 рублей, а при использовании специальных предложений можно приобрести автомобиль еще выгоднее.

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Источник: Geely

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Лежнин Роман
Фото:Пресс-служба Geely
Количество просмотров 1515
03.11.2024 
Фото:Пресс-служба Geely
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