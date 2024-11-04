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Медленная езда погубит ваш автомобиль: это должен знать каждый

Эксперты объяснили, как вредит машине длительная езда на низких оборотах

Экономия топлива – заманчивая цель для многих водителей. И медленная езда на низких оборотах двигателя кажется идеальным способом ее достижения. Однако, как выяснилось, такой «овощной» стиль вождения таит в себе скрытые опасности, которые могут обойтись гораздо дороже, чем сэкономленные литры бензина. Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» предупреждают о негативных последствиях регулярной эксплуатации автомобиля в щадящем режиме.

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При низких оборотах масляный насос работает менее эффективно. Это приводит к замедлению циркуляции масла, что может вызвать недостаточную смазку трущихся деталей двигателя. В результате, увеличивается износ, повышается риск появления задиров на цилиндрах и преждевременного выхода двигателя из строя.

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Генератор автомобиля вырабатывает электричество, заряжая аккумулятор, в первую очередь, за счёт энергии, выделяемой при работе двигателя. При низких оборотах генератор не успевает полностью компенсировать потребление энергии бортовой электроники, что приводит к постепенному снижению заряда аккумулятора.

Для автомобилей, оснащенных турбонаддувом, медленная езда особенно опасна. Низкие обороты не обеспечивают достаточный поток выхлопных газов для эффективной работы турбины. Это приводит к накоплению нагара на лопастях турбины, перегреву и возможному выходу из строя системы управления турбонаддувом.

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Источник: Российская газета

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Фото:Кадр из м/ф «Зверополис»
Количество просмотров 554
04.11.2024 
Фото:Кадр из м/ф «Зверополис»
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