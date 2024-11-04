В России собрали уникальный двигатель V16 из бензопил

В автомобиль установили двигатель из 16 двухтактных бензопил Huter BS-62

Идея собрать двигатель V16 из бензопил возникла у команды «Гараж 54» в результате экспериментов с различными агрегатами. В основе конструкции легли 16 двухтактных бензопил Huter BS-62, каждая из которых имеет объем 58 куб. см. Сложив их вместе, «Гараж 54» смог создать мощный и необычный мотор объемом 928 куб. см. Несмотря на свою внушительную длину в 1316 мм, что в три раза превышает стандартный двигатель Lada, команда решила не отказываться от оригинальной концепции.

Для установки такого длинного агрегата в кузов «Шестёрки» пришлось провести ряд серьезных модификаций. Первым делом был расширен моторный отсек, чтобы обеспечить достаточное пространство для нового двигателя. Кроме того, команда изготовила новые крылья, удлинила тормозные магистрали и рулевой вал, что позволило сохранить управляемость автомобиля. Интересно, что «Гараж 54» решил не устанавливать новый капот.

После завершения установки команда провела тестирование автомобиля в гараже, а затем вывезла его на улицу для более серьезных испытаний. Несмотря на то, что двигатель развивает всего 74 л.с., Lada с новым мотором демонстрирует интересные результаты. Разгон до 60 км/ч занимает 26 секунд, что не является выдающимся результатом, но для такого экстраординарного агрегата это вполне приемлемый результат.

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Источник: Гараж 54