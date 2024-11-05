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Этот семиместный «китаец» подорожал в России: новые цены

В России изменились цены на кроссовер Geely Okavango

В РФ выросла цена семиместного кроссовера Geely Okavango в комплектации Flagship. Базовая версия Luxury по-прежнему стоит 3 528 990 рублей, а цена версии Flagship с учетом подорожания равна 3 798 990 рублей.

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Geely Okavango
Geely Okavango

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Не так давно в России появилась обновленная версия модели. Лобовое стекло теперь уже в «базе» подогревается не только в зоне покоя «дворников», а по всей поверхности. У машины в топе теперь есть электронный комплекс контроля полосы движения, состоящий из систем «обычного» (LKA) и экстренного удержания в полосе (ELKA), а также система AEB и система управления дальним светом IHBC (автоматически переключает дальний свет на ближний и обратно). Также в топовой версии появился адаптивный круиз-контроль (ACC).

Geely Okavango
Geely Okavango

Под капотом автомобиля 2,0-литровая бензиновая турбо-«четверка» мощностью 200 л.с., преселективный робот – с мокрым двойным сцеплением. Максимальная скорость равна 200 км/ч.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: Geely

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 822
05.11.2024 
Фото:Geely
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