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Дан прогноз по авторынку России к концу года

АЕБ: к концу 2024 года авторынок РФ превысит 1,6 млн машин

До конца текущего года российский авторынок может превысить 1,6 млн автомобилей, прогнозирует председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

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Он рассказал, что результаты десяти месяцев года приблизились к ранее озвученному ассоциацией прогнозу продаж на год, поэтому, с большой вероятностью, прогноз будет превышен и рынок может преодолеть отметку в 1,6 млн.

При этом возможно снижение автопродаж из-за удорожания автокредитования. В АЕБ считают, что при реализации такого сценария рынку потребуется госпомощь.

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Источник: ТАСС

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Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 91
05.11.2024 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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