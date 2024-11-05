Дан прогноз по авторынку России к концу года

АЕБ: к концу 2024 года авторынок РФ превысит 1,6 млн машин

До конца текущего года российский авторынок может превысить 1,6 млн автомобилей, прогнозирует председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

Он рассказал, что результаты десяти месяцев года приблизились к ранее озвученному ассоциацией прогнозу продаж на год, поэтому, с большой вероятностью, прогноз будет превышен и рынок может преодолеть отметку в 1,6 млн.

При этом возможно снижение автопродаж из-за удорожания автокредитования. В АЕБ считают, что при реализации такого сценария рынку потребуется госпомощь.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ТАСС