Штрафы для шумных водителей многократно вырастут

ЛДПР предложила в 40 раз повысить размер штрафа для шумных водителей

В ГД предложили повысить в 40 раз штраф для шумных автомобилистов. С данной инициативой выступила группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

При принятии этого законопроекта административный штраф на граждан будет равен 20 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), на должностных лиц он составит от 20 до 30 тыс. рублей (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей). По мнению авторов инициативы, это будет ощутимая для кошелька граждан сумма, отвечающая актуальной ситуации в обществе.

Авторы законопроекта отмечают, что жители российской столицы часто жалуются на шумные автомобили и лихачей. Предполагается, что ужесточение наказания позволит обеспечить комфорт россиян.

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Источник: ТАСС