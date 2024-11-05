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Запас хода этого гибрида впечатляет: Geely презентовала новый кроссовер

Компания Geely представила кроссовер Galaxy Starship 7 с запасом хода 1430 километров

Компания Geely презентовала кроссовер Galaxy Starship 7 с запасом хода более 1,4 тыс. км. Заказы на покупку автомобиля начнут принимать 8 ноября.

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Galaxy Starship 7
Galaxy Starship 7

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Длина кроссовера составляет 4740 мм при колесной базе 2755 мм. Автомобиль получил гибридную силовую установку с атмосферным бензиновым мотором мощностью 110 л.с. с тепловым КПД 46,5%, а также электромоторами и литий-железо-фосфатным тяговым аккумулятором. На электричестве кроссовер может проехать 101 и 150 км в зависимости от емкости батареи. На полном баке топлива с полностью заряженным аккумулятором автомобиль может преодолеть 1430 км.

Galaxy Starship 7
Galaxy Starship 7

Интерьер Galaxy Starship 7 отличается симметричной Т-образной компоновкой передней панели и центральной консоли с 14-дюймовым экраном медиасистемы посередине. Автомобиль получил аудиосистему с 16 динамиками.

Galaxy Starship 7
Galaxy Starship 7

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Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 828
05.11.2024 
Фото:CarNewsChina
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