#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Максималку на магистралях поднимут до 150 км/ч? Вот что думают водители!
15 ноября
Максималку на магистралях поднимут до 150 км/ч? Вот что думают водители!
Только 10% водителей согласны с повышением...
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
15 ноября
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
Вице-президент НАС Шапарин: Цены на запчасти в...
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...

Моторные масла ROLF Krafton получили признание международных экспертов

Моторное масло Rolf Krafton M7U, предназначенное для тяжелонагруженных дизельных двигателей, получило одобрение Американского института нефти (API)

Одобрение API – подтверждение того, что моторное масло соответствует техническим требованиям производителей двигателей и может быть рекомендовано к использованию для технического обслуживания дизельных двигателей коммерческой, специальной и внедорожной техники, отвечающей экологическим требованиям стандарта Евро-5.

Для оценки повышенных эксплуатационных свойств масел в API ввели новые моторные испытания на стендовых двигателях с рециркуляцией выхлопных газов Cat 1Q, Mack T-10 и Cummins M-11.

Кроме международных отраслевых ассоциаций, масла серии Rolf Krafton также были успешно протестированы российскими предприятиями в полевых условиях.

Сергей Шушков, главный инженер «Авангард-Агро-Воронеж»:

«Согласно протоколам испытаний автомасла Rolf Krafton M7U в технике «Авангард-Агро-Воронеж» установлено сохранение заявленных свойств в течение 250 моточасов на всем промежутке интервала замены.

Щелочное число масла не достигло критических значений, что говорит о высоком запасе его защитных свойств. Таким образом продукт был одобрен для эксплуатации в парке нашей техники, поскольку является надёжным и эффективным техническим решением для сокращения затрат на покупку смазочных материалов».

Масло Rolf Krafton M7U с вязкостью 15W-40 производится на основе высокоочищенного базового масла с использованием эффективного пакета присадок. Он обеспечивает увеличенный срок службы двигателя, защиту от образования отложений и шлама, сокращение потерь масла на угар. Высокое щелочное число (TBN ~16) позволяет использовать его с дизельным топливом нестабильного качества с высоким содержанием серы.

Масло Rolf Krafton M7U также имеет официальные одобрения и соответствует требованиям Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), Mercedes-Benz, Cummins, а также Rolls-Royce Power Systems, являющейся производителем двигателей MTU для коммерческой и специальной техники.

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Количество просмотров 3586
05.11.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0