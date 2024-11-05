Моторные масла ROLF Krafton получили признание международных экспертов

Моторное масло Rolf Krafton M7U, предназначенное для тяжелонагруженных дизельных двигателей, получило одобрение Американского института нефти (API)

Одобрение API – подтверждение того, что моторное масло соответствует техническим требованиям производителей двигателей и может быть рекомендовано к использованию для технического обслуживания дизельных двигателей коммерческой, специальной и внедорожной техники, отвечающей экологическим требованиям стандарта Евро-5.

Для оценки повышенных эксплуатационных свойств масел в API ввели новые моторные испытания на стендовых двигателях с рециркуляцией выхлопных газов Cat 1Q, Mack T-10 и Cummins M-11.

Кроме международных отраслевых ассоциаций, масла серии Rolf Krafton также были успешно протестированы российскими предприятиями в полевых условиях.

Сергей Шушков, главный инженер «Авангард-Агро-Воронеж»:

«Согласно протоколам испытаний автомасла Rolf Krafton M7U в технике «Авангард-Агро-Воронеж» установлено сохранение заявленных свойств в течение 250 моточасов на всем промежутке интервала замены.



Щелочное число масла не достигло критических значений, что говорит о высоком запасе его защитных свойств. Таким образом продукт был одобрен для эксплуатации в парке нашей техники, поскольку является надёжным и эффективным техническим решением для сокращения затрат на покупку смазочных материалов».

Масло Rolf Krafton M7U с вязкостью 15W-40 производится на основе высокоочищенного базового масла с использованием эффективного пакета присадок. Он обеспечивает увеличенный срок службы двигателя, защиту от образования отложений и шлама, сокращение потерь масла на угар. Высокое щелочное число (TBN ~16) позволяет использовать его с дизельным топливом нестабильного качества с высоким содержанием серы.

Масло Rolf Krafton M7U также имеет официальные одобрения и соответствует требованиям Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), Mercedes-Benz, Cummins, а также Rolls-Royce Power Systems, являющейся производителем двигателей MTU для коммерческой и специальной техники.