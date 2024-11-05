Ремонтные работы на границе двух стран стали причиной затора из почти 300 фур

У пункта пропуска на границе Казахстана и России застряли 280 грузовиков

Почти 300 грузовых автомобилей скопилось на пункте пропуска «Курмангазы» на казахстанско-российской границе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов республики.

«Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе Атырау – Астрахань, что привело к резкому увеличению количества транспортных средств», – говорится в сообщении казахстанского ведомства.

Отмечается, что пропускная способность на этом пункте пропуска составляет примерно 200 транспортных средств в сутки. При этом в реальности приезжают порядка 250-300 автомобилей.

«Пропуск транспортных средств осуществляется через систему электронной очереди "CarGoRuqsat", которая планомерно запускается с прошлого года на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС, в том числе на пункте пропуска "Курмангазы"», – уточнили в комитете .

При этом в ведомстве заверили, что электронная очередь функционирует в штатном режиме. В пресс-службе добавили, что представители комитет госдоходов совместно с погранслужбой прилагают необходимые меры, чтобы максимально сократить время задержки транспорта.

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Источник: ria.ru