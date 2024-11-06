Бензиновый или дизельный: какой двигатель надежнее

«Рольф»: дизельный мотор оказался несколько надежнее бензинового

Многих автомобилистов интересует, бензиновый или дизельный мотор надежнее. Директор ГК «Рольф» по сервису Юлия Трушкова высказала мнение по этому поводу.

Специалисты «Рольфа» обратились к собственной статистической базе и выявили закономерности в вероятности неисправностей с КПП и двигателем у машин с бензиновым и дизельным топливом. При этом были выбраны машины с пробегом от 100 до 200 тыс. км.

Трушкова пояснила, что самые частые проблемы у авто с таким пробегом – это течи и запотевания масла. Почти одинаково часто встречались на двигателе и КПП. У автомобилей с бензиновым мотором вероятность такой проблемы составила почти 60%, а с дизельным – 52%.

Также довольно часто у моторов возникают проблемы с выхлопной системой. Выяснилось, что риск возникновения таких неполадок у бензиновых моторов равен 25,9%, а у дизельных – 29,4%.

В сравнительном анализе моторов «победила дружба», но машины на дизеле все же оказались надежнее на 0,5%, хотя это и можно списать на погрешность, подвела итог Трушкова.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Российская газета