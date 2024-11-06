#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
15 ноября
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
Аналитики рассказали, на что ориентируются...

Бензиновый или дизельный: какой двигатель надежнее

«Рольф»: дизельный мотор оказался несколько надежнее бензинового

Многих автомобилистов интересует, бензиновый или дизельный мотор надежнее. Директор ГК «Рольф» по сервису Юлия Трушкова высказала мнение по этому поводу.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Специалисты «Рольфа» обратились к собственной статистической базе и выявили закономерности в вероятности неисправностей с КПП и двигателем у машин с бензиновым и дизельным топливом. При этом были выбраны машины с пробегом от 100 до 200 тыс. км.

Рекомендуем
Премиум-кроссовер до 3 млн рублей – 6 лучших вариантов

Трушкова пояснила, что самые частые проблемы у авто с таким пробегом – это течи и запотевания масла. Почти одинаково часто встречались на двигателе и КПП. У автомобилей с бензиновым мотором вероятность такой проблемы составила почти 60%, а с дизельным – 52%.

Также довольно часто у моторов возникают проблемы с выхлопной системой. Выяснилось, что риск возникновения таких неполадок у бензиновых моторов равен 25,9%, а у дизельных – 29,4%.

В сравнительном анализе моторов «победила дружба», но машины на дизеле все же оказались надежнее на 0,5%, хотя это и можно списать на погрешность, подвела итог Трушкова.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 119
06.11.2024 
Фото:freepik / peoplecreations
Поделиться:
Оцените материал:
0