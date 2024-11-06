Аналитики выявили самый популярный типоразмер шин у китайских машин в РФ

Автостат: треть автомобилей из Китая в России используют шины диаметром R18

Треть российских владельцев легковых автомобилей китайского производства используют шины диаметром 18 дюймов (45,72 см). К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе проведенного маркетингового исследования.

В частности, по состоянию на 1 июля 2024 года в России зарегистрировано 1,86 млн легковых автомобилей от китайского автопрома. Из этого количества 31,6% машин оснащены шинами типоразмером R18. Примерно каждый пятый автомобиль КНР имеет шины R17 (21%), а каждый восьмой – R15 (12,6%).

Далее в рейтинге идут шины диаметром 19 и 16 дюймов – 10,6% и 10,2% соответственно. На шестой позиции расположились шины размерностью 20 дюймов (7,4%), за ними следом идут 14-дюймовые (4,2%). Самый крупные шины типоразмера R21 занимают всего 1,7% в парке китайских легковых автомобилей, подчеркивают аналитики.

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Источник: autostat.ru