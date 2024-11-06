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Максимум за 3,5 года: продажи машин в России продолжают расти

«Автостат»: в октябре в РФ купили рекордное за 3,5 года количество автомобилей

В октябре в РФ было продано рекордное количество новых легковых машин. В сентябре 2024 года впервые с мая 2021-го было продано более 150 тысяч машин.

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В октябре продажи выросли еще, едва не повторив итог апреля 2021 года (171,5 тыс. шт.). Таким образом, это наивысший результат за последние 3,5 года.

Уточняется, что в первую неделю октября было продано уже около 50 тыс. экземпляров. Более 65% объемов российского авторынка пришлось на пять марок, среди которых Lada, Haval, Geely, Chery и Changan. За 10 месяцев в стране было продано 1,3 млн новых легковых машин.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 238
06.11.2024 
Фото:freepik / freepik
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