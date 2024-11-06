На ремонт этих автомобилей теперь придется тратить намного больше

НАПИ: за месяц на 8% подорожали запчасти для премиум-машин

Набор автозапчастей по страховой корзине для премиум-автомобилей существенно вырос в цене в октябре 2024 года. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало стоимость оригинальных деталей по страховой корзине для премиальных некитайских легковых машин от агрегаторов. Относительно сентября средняя цена на оригинальные запчасти увеличилась на 8,2%.

Уточняется, что колесные диски за месяц выросли в цене на 30%, до 141,4 тыс. рублей. Задние бамперы стали дороже на 18% (139,4 тыс. рублей).

Средняя цена левой передней двери выросла на 16%, составив 281,8 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: НАПИ