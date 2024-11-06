Рыночная стоимость немецкого автоконцерна рухнула с начала 2024 года на 30,7%

Прибыль BMW упала более чем в шесть раз из-за отзыва авто и падения спроса в КНР

Выручка немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) снизилась по итогам третьего квартала 2024 года на 16%. Такой показатель оказался даже хуже прогноза экспертов рынка.

Причиной падения ключевого показателя рентабельности BMW стали отзыв ряда моделей и ослабление спроса на авторынке Китая. Несмотря на это, руководство автоконцерна намерено улучшить показатели в четвертом квартале.

Отмечается, что выручка компании за период с июля по сентябрь упала до 32,41 млрд евро с 38,46 млрд евро годом ранее. Аналитики рынка прогнозировали 33,31 млрд евро. При этом квартальная EBIT сократилась в 2,6 раза – до 1,7 млрд евро при среднем прогнозе экспертов в 1,65 млрд евро. А чистая прибыль рухнула более чем в шесть раз, до 476 млн евро (2,93 млрд евро в 2023 году).

Продажи автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce в третьем квартале текущего года уменьшились на 13% (540 881 экз.), мотоциклов – на 3,2% (50 364 штук). В компании хотят увеличить поставки автомобилей в четвертом квартале, а также существенно оптимизировать запасы продукции. С начала 2024 года капитализация BMW снизилась на 30,7%.

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Источник: interfax.ru