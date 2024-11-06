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До марта 2025 года ощутимого подорожания машин не будет: названы причины

Автоэксперт Тузов: автомобили в России подорожают на 5-10%

1 октября утильсбор на иномарки в РФ вырос на 70-80%. Но авторынок сохраняет стабильность, так как импортеры стараются сдерживать рост цен. И все автомобили довольно скоро начнут снова дорожать, считает независимый эксперт Алексей Тузов.

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Увеличение утильсбора было нацелено на защиту отечественных автопроизводителей. Сейчас доля российского автопрома на рынке равна около 20-25 %. Правительство заинтересовано в увеличении доли до 40-50% к 2030 году. Но китайские автопроизводители не против инвестировать в локализацию производства во избежании оплаты утильсбора, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Тузов считает, что заметный скачок цен произойдет в марте-апреле 2025 года, когда в РФ привезут новые партии китайских машин. Пока у дилеров остается на складах еще много авто 2023-2024 г. в., поэтому серьезного подорожания не будет.

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С начала октября подорожало большинство китайских марок в РФ: Chery, Geely и Tank обновили свои прайс-листы на 30-100 тысяч рублей.

Тузов заметил, что отечественные производители пока не поднимали цены, что способствует стабилизации рынка даже после индексации утильсбора.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 310
06.11.2024 
Фото:Depositphotos
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