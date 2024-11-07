Красный салон, 425 л.с., автомат: новый японский внедорожник теперь в РФ

В России появился в продаже новый Nissan Patrol за 17,9 млн рублей

Дилер привез в Россию по параллельному импорту новый японский внедорожник Nissan Patrol за 17 900 000 руб. Автомобиль предлагается в версии LE Platinum City с бензиновым мотором объемом 3,5 литра и мощностью 425 л.с., АКП. Привод полный.

Nissan Patrol

У внедорожника есть все основные системы помощи водителю, например системы предупреждения о выезде из полосы и так далее.

Также у этого экземпляра семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.

Новое поколение Nissan Patrol презентовали в сентябре 2024 года. Вместо мотора V8, которым комплектовали флагманский внедорожник Nissan на всех более ранних поколениях, новый Patrol получил 3,5-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом.

Интерьер Nissan Patrol

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: Autonews