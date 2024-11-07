#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
15 ноября
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
Аналитики рассказали, на что ориентируются...

Красный салон, 425 л.с., автомат: новый японский внедорожник теперь в РФ

В России появился в продаже новый Nissan Patrol за 17,9 млн рублей

Дилер привез в Россию по параллельному импорту новый японский внедорожник Nissan Patrol за 17 900 000 руб. Автомобиль предлагается в версии LE Platinum City с бензиновым мотором объемом 3,5 литра и мощностью 425 л.с., АКП. Привод полный.

Nissan Patrol
Nissan Patrol
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

У внедорожника есть все основные системы помощи водителю, например системы предупреждения о выезде из полосы и так далее.

Рекомендуем
6 ведущих, 750 мм под днищем, запас хода – 2000 км: самый надежный российский внедорожник

Также у этого экземпляра семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.

Новое поколение Nissan Patrol презентовали в сентябре 2024 года. Вместо мотора V8, которым комплектовали флагманский внедорожник Nissan на всех более ранних поколениях, новый Patrol получил 3,5-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом.

Интерьер Nissan Patrol
Интерьер Nissan Patrol

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 2386
07.11.2024 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Patrol

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв