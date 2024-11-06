Представлен самый дешевый кроссовер компании Skoda
Skoda презентовала в Индии свой новый компактный кроссовер Kylaq. Уточняется, что этот автомобиль открывает новую эру Skoda в сегменте кроссоверов длиной менее четырех метров на индийском рынке.
Он станет самым маленьким кроссовером Skoda, разработанным для индийского рынка, но будет экспортироваться на другие международные рынки. Skoda Kylaq будет доступен в шести цветах, поставки стартуют 27 января 2025 года.
В салоне новинки два экрана, имеется электропривод водительского сиденья, обивка из кожзаменителя, фоновая подсветка и звуковая система Canton с шестью динамиками. Все версии Kylaq получат шесть подушек безопасности, ABS с EBD и другие опции.
Длина авто составляет 3,95 метра при колесной базе 2,56 метра. Клиренс равен 189 мм, объем багажника – 446 литрам. Если сложить сиденья, он увеличится до 1265 литров.
Под капотом Kylaq установлен 1,0-литровый бензиновый мотор TSI от Skoda мощностью 114 л. с. и 178 Нм. Он может работать в паре либо с 6-ступенчатой МКП, либо с 6-ступенчатой АКП.
Заказы на новинку начнут приниматься 2 декабря по цене 9300 долларов.
Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Skoda