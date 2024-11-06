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Представлен самый дешевый кроссовер компании Skoda

Состоялась премьера кроссовера Skoda Kylaq за 1 млн рублей

Skoda презентовала в Индии свой новый компактный кроссовер Kylaq. Уточняется, что этот автомобиль открывает новую эру Skoda в сегменте кроссоверов длиной менее четырех метров на индийском рынке.

Skoda Kylaq
Skoda Kylaq
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Он станет самым маленьким кроссовером Skoda, разработанным для индийского рынка, но будет экспортироваться на другие международные рынки. Skoda Kylaq будет доступен в шести цветах, поставки стартуют 27 января 2025 года.

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В салоне новинки два экрана, имеется электропривод водительского сиденья, обивка из кожзаменителя, фоновая подсветка и звуковая система Canton с шестью динамиками. Все версии Kylaq получат шесть подушек безопасности, ABS с EBD и другие опции.

Длина авто составляет 3,95 метра при колесной базе 2,56 метра. Клиренс равен 189 мм, объем багажника – 446 литрам. Если сложить сиденья, он увеличится до 1265 литров.

Интерьер Skoda Kylaq
Интерьер Skoda Kylaq

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Под капотом Kylaq установлен 1,0-литровый бензиновый мотор TSI от Skoda мощностью 114 л. с. и 178 Нм. Он может работать в паре либо с 6-ступенчатой МКП, либо с 6-ступенчатой АКП.

Заказы на новинку начнут приниматься 2 декабря по цене 9300 долларов.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: Skoda

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 12992
06.11.2024 
Фото:Skoda
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