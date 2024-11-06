Представлен самый дешевый кроссовер компании Skoda

Состоялась премьера кроссовера Skoda Kylaq за 1 млн рублей

Skoda презентовала в Индии свой новый компактный кроссовер Kylaq. Уточняется, что этот автомобиль открывает новую эру Skoda в сегменте кроссоверов длиной менее четырех метров на индийском рынке.

Skoda Kylaq

Он станет самым маленьким кроссовером Skoda, разработанным для индийского рынка, но будет экспортироваться на другие международные рынки. Skoda Kylaq будет доступен в шести цветах, поставки стартуют 27 января 2025 года.

В салоне новинки два экрана, имеется электропривод водительского сиденья, обивка из кожзаменителя, фоновая подсветка и звуковая система Canton с шестью динамиками. Все версии Kylaq получат шесть подушек безопасности, ABS с EBD и другие опции.

Длина авто составляет 3,95 метра при колесной базе 2,56 метра. Клиренс равен 189 мм, объем багажника – 446 литрам. Если сложить сиденья, он увеличится до 1265 литров.

Интерьер Skoda Kylaq

Под капотом Kylaq установлен 1,0-литровый бензиновый мотор TSI от Skoda мощностью 114 л. с. и 178 Нм. Он может работать в паре либо с 6-ступенчатой МКП, либо с 6-ступенчатой АКП.

Заказы на новинку начнут приниматься 2 декабря по цене 9300 долларов.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: Skoda