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За хамство — штраф! Готов законопроект о штрафах агрегаторам за грубых водителей

В Госдуме хотят штрафовать агрегаторов за передачу заказов нелегальным таксистам

Агрегаторов такси в России хотят штрафовать за передачу заказов водителям, не имеющим разрешения на работу в службе перевозок. Соответствующий пакет законопроектов подготовлен к внесению в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

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Авторы инициативы предлагают закрепить требования к владельцу агрегатора такси, по аналогии с действующими в отношении служб заказа такси. Речь, в том числе, идет о введении административной ответственности за передачу заказа перевозчикам, не имеющим разрешения, не внесенным в региональный реестр легковых такси или не отвечающим другим требованиям (маленький водительский стаж).

Кроме того, парламентарии предлагают установить понятие «владелец агрегатора информации об услугах по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», а также закрепить требования к владельцу агрегатора, включая заключение договора между владельцем агрегатора и перевозчиком.

«Во многих городах агрегаторы стали, по сути, монополистами, определяющими развитие рынка такси. Простой человек не имеет других вариантов вызвать машину, кроме как через приложение. Водитель такси может нахамить, нарушить правила, отказаться от поездки или высадить пассажира по своему собственному желанию. По закону в таких случаях нужно предъявлять претензии к перевозчику, но его данные пассажир не знает, а агрегатор никакой ответственности не несет. Максимум предложит промокод на следующую поездку», – подчеркнул глава фракции Слуцкий.

Агрегаторы должны обеспечивать качество предоставляемых услуг, а если у водителя нет документов или он спровоцировал ДТП, значит, сервис обязан заплатить штраф, убежден Слуцкий.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Сергей Савостьянов/ТАСС
Количество просмотров 56
07.11.2024 
Фото:Сергей Савостьянов/ТАСС
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