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«Опасная доработка»: активировать ESP на упрощенных Lada Vesta NG не стоит

АВТОВАЗ призвал не доустанавливать ESC на упрощенные Lada Vesta

Компания АВТОВАЗ предупредила владельцев обновленных Lada Vesta из партий без системы стабилизации, что ее интеграция в автомобиль силами сторонних специалистов может иметь негативные последствия.

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Такая доработка является грубым и опасным вмешательством в конструкцию машины, что к тому же запрещено законом,уведомили в пресс-службе компании.

Главный инженер АВТОВАЗа сообщил, что такого рода доработки представляют собой вмешательство в систему безопасности машины, и все элементы системы ESC могут быть установлены на автомобиль только на заводе-изготовителе.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 396
07.11.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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