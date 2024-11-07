«Опасная доработка»: активировать ESP на упрощенных Lada Vesta NG не стоит
Компания АВТОВАЗ предупредила владельцев обновленных Lada Vesta из партий без системы стабилизации, что ее интеграция в автомобиль силами сторонних специалистов может иметь негативные последствия.
Такая доработка является грубым и опасным вмешательством в конструкцию машины, что к тому же запрещено законом,уведомили в пресс-службе компании.
Главный инженер АВТОВАЗа сообщил, что такого рода доработки представляют собой вмешательство в систему безопасности машины, и все элементы системы ESC могут быть установлены на автомобиль только на заводе-изготовителе.
Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: Quto