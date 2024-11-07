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Цены на автомобили с пробегом идут вниз: названы самые дешевые

В России машины с пробегом подешевели на 11% с начала года

Средняя стоимость б/у машины в возрасте до 15 лет падает шестой месяц подряд. С января она снизилась на 11%, до 2,03 млн рублей, сообщают аналитики «Авто.ру Оценка».

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В топ-5 наиболее подешевевших б/у авто попали две отечественные машины: хэтчбек Lada 2113 (234 тыс. рублей) и седан Lada 2115 (241 тыс. рублей). Относительно начала года первый потерял 5%, а второй – 4%.

Второй месяц снижается цена премиум-седана Mercedes-Benz W222 (–4%; 7,2 млн рублей). Также в топ-5 вошли Nissan Pathfinder R51 (–4%; 1,74 млн рублей) и Volvo S60 второго поколения (–3,6%; 1,17 млн рублей).

Lada 2113
Lada 2115
Mercedes-Benz W222
Nissan Pathfinder R51
Volvo S60

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Wikimedia | Flickr | Nissan | Volvo
Количество просмотров 758
07.11.2024 
Фото:Depositphotos | Wikimedia | Flickr | Nissan | Volvo
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