Цены на автомобили с пробегом идут вниз: названы самые дешевые
Средняя стоимость б/у машины в возрасте до 15 лет падает шестой месяц подряд. С января она снизилась на 11%, до 2,03 млн рублей, сообщают аналитики «Авто.ру Оценка».
В топ-5 наиболее подешевевших б/у авто попали две отечественные машины: хэтчбек Lada 2113 (234 тыс. рублей) и седан Lada 2115 (241 тыс. рублей). Относительно начала года первый потерял 5%, а второй – 4%.
Второй месяц снижается цена премиум-седана Mercedes-Benz W222 (–4%; 7,2 млн рублей). Также в топ-5 вошли Nissan Pathfinder R51 (–4%; 1,74 млн рублей) и Volvo S60 второго поколения (–3,6%; 1,17 млн рублей).
Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.
- «За рулем» можно читать в Viber
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: «Известия»