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Две легковушки столкнулись из-за выезда на встречку: детали смертельного ДТП

В Дагестане три человека погибли в аварии на трассе «Кавказ»

В Дербентском районе в Дагестане произошло смертельное ДТП.

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Уточняется, что на 905-м км федеральной трассы «Кавказ» 31-летний мужчина, управляя иномаркой, выехал на встречку. В результате он столкнулся с Волгой, которой управлял 67-летний мужчина.

Оба водителя и пассажирка Волги, женщина 50 лет, скончались.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: МВД по республике Дагестан

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 50
07.11.2024 
Фото:Depositphotos
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