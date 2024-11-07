Две легковушки столкнулись из-за выезда на встречку: детали смертельного ДТП

В Дагестане три человека погибли в аварии на трассе «Кавказ»

В Дербентском районе в Дагестане произошло смертельное ДТП.

Уточняется, что на 905-м км федеральной трассы «Кавказ» 31-летний мужчина, управляя иномаркой, выехал на встречку. В результате он столкнулся с Волгой, которой управлял 67-летний мужчина.

Оба водителя и пассажирка Волги, женщина 50 лет, скончались.

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Источник: МВД по республике Дагестан