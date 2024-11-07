Две легковушки столкнулись из-за выезда на встречку: детали смертельного ДТП
В Дагестане три человека погибли в аварии на трассе «Кавказ»
В Дербентском районе в Дагестане произошло смертельное ДТП.
Рекомендуем6 ведущих, 750 мм под днищем, запас хода – 2000 км: самый надежный российский внедорожник
Уточняется, что на 905-м км федеральной трассы «Кавказ» 31-летний мужчина, управляя иномаркой, выехал на встречку. В результате он столкнулся с Волгой, которой управлял 67-летний мужчина.
Оба водителя и пассажирка Волги, женщина 50 лет, скончались.
Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.
- «За рулем» можно читать в Viber
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: МВД по республике Дагестан
Фото:Depositphotos
50
07.11.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0