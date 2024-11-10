Заказ на 1 млрд рублей: на гостендерах резко вырос объем закупки Lada
Согласно исследованию сервиса «Контур.Закупки», в РФ закупки отечественной Lada по гостендерам подскочили в 3,2 раза на фоне заказа «Ростелекома».
Сообщается, что крупный тендер «Ростелекома» по стоимости равен 1,03 млрд рублей. В течение двух лет компании поставят более 500 автомобилей Lada моделей Granta, Largus и Niva Travel. В «Ростелекоме» пояснили, что корпоративный парк включает 1,66 тыс. машин производства АВТОВАЗа.
При этом общее количество тендеров на машины Lada возросло в годовом выражении лишь на 16% (до 429).
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Источник: РБК