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Более 150 безбилетников выявили в ходе проверок у станции метро «Владыкино»

6 ноября прошли проверки на 5 автобусных маршрутах у станции метро «Владыкино»

6 ноября проходили усиленные проверки на пяти автобусных маршрутах у станции метро «Владыкино», сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса г. Москвы.

Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» проверили факт оплаты проезда у пассажиров 19 автобусов: это около 1 тыс. проездных билетов. Они выявили 152 безбилетников, а также обнаружили 3 нарушителей миграционного законодательства.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

Доля безбилетников снижается с каждой усиленной проверкой. Мы благодарим всех добросовестных пассажиров. Оплата проезда позволяет нам повышать качество обслуживания в городском транспорте и гарантирует пассажирам получение страховой выплаты при нештатной ситуации.

При отсутствии документов во время проверки сотрудники полиции доставят нарушителя в ближайший отдел для установления личности. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. руб. Срок оплаты – 60 дней. При просрочке оплаты дело передается судебным приставам.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: Дептранс Москвы

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Ушакова Ирина
Фото:Департамент транспорта г. Москвы
Количество просмотров 295
07.11.2024 
Фото:Департамент транспорта г. Москвы
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