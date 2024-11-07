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Японские кроссоверы попали под масштабный отзыв: анонсировано сразу 3 кампании

Mazda отзывает более 150 тысяч кроссоверов CX-90 и CX-70 из-за неполадок с ПО

Кроссоверы Mazda CX-90 и CX-70 покупатели ценят за мощь и комфорт, но идеальных автомобилей не бывает. Обе модели попали сразу под три отзыва на рынке США.

Первая и самая крупная отзывная кампания затронет 80 915 автомобилей, из которых 70 974 приходится на CX-90 2023-2024 годов выпуска, а остальные на CX-70. У кроссоверов может возникнуть проблема, при которой машина отображает несколько предупреждений во время запуска.

Mazda CX-70
Mazda CX-70

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Mazda сообщает, что из-за этого могут некорректно работать система обогрева лобового стекла, система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности и камера на 360°. А у гибрида PHEV может возникнуть неисправность системы охлаждения высоковольтной батареи. Для решения проблемы нужно обновить программное обеспечение.

Второй отзыв затрагивает 26 533 CX-90 2023 года и 4 955 CX-70 2024 года – на кроссоверах может внезапно загореться индикатор неисправности на приборной панели, и автомобиль перейдет в аварийный режим (limp mode), что негативно скажется на мощности. У некоторых авто может загореться индикатор с кодом ошибки P061B, для решения проблемы дилеры Mazda перепрограммируют модули PCM и ECM с новым программным обеспечением.

Mazda CX-90
Mazda CX-90

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Третий отзыв распространится на 38 926 гибридов CX-90 2023 года выпуска, проблема связана с отсутствием перезапуска после автоматической остановки двигателя на холостом ходу. На проблему укажет сообщение на приборной панели. Устранить неполадку можно перепрограммированием модулей PCM и BECM. Таким образом, в общей сложности Mazda отзовет 151 329 тысяч автомобилей.

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Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Mazda
Количество просмотров 346
07.11.2024 
Фото:Unsplash | Mazda
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