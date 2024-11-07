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Эти машины с пробегом россияне не хотят продавать

«АвтоСпецЦентр» перечислил 5 автомобилей, с которыми не хотят расставаться россияне

Россияне редко продают машины с высокой остаточной стоимостью, сообщили в группе компаний «Автодом». Ведь в таком случае даже разные бонусы от дилеров и скидки не компенсируют разницу в цене. Автомобилисты считают, что не смогут купить машину такого же или сопоставимого уровня, пояснили эксперты «АвтоСпецЦентра».

Changan CS35 Plus
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В компании рассказали, что на рынке с пробегом в топ-5 лидеров входят модели Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus. Эти машины редко попадают в аварии и долго сохраняют хорошее техническое состояние. Плюсом является и наличие широкой сети дилерских центров китайских компаний в России.

Эксперты пояснили, что с начала года спрос на китайские машины с пробегом увеличился на 15%, а европейские и корейские марки теряют популярность.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

Changan CS35
JAC J7
Geely Atlas Pro
Haval Jolion
Changan CS35 Plus
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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7484
07.11.2024 
Фото:Depositphotos
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