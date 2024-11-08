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Названы причины для смены моторного масла перед наступлением холодов

Автоэксперт Бахарев перечислил три причины поменять моторное масло зимой

Технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев рекомендует российским автомобилистам поменять моторное масло в автомобиле перед холодами.

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Специалист пояснил, что с понижением температуры повышается вязкость масла, что затрудняет его циркуляцию по двигателю, поэтому запуск ДВС в мороз затрудняется. Если масло старое или его недостаточно, оно не сможет должным образом защищать двигатель от износа, рассказал эксперт.

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Еще он заметил, что отказ от замены масла часто приводит к повреждениям мотора, так как в старом масле накапливаются продукты сгорания топлива. Из-за этого риск его загустевания в мороз растет. Замена масла особенно важна для старых автомобилей, пояснил Бахарев. Для зимы он рекомендует выбирать синтетическое масло с низкой вязкостью.

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Источник: Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 387
08.11.2024 
Фото:freepik / peoplecreations
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