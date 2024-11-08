Названы причины для смены моторного масла перед наступлением холодов

Автоэксперт Бахарев перечислил три причины поменять моторное масло зимой

Технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев рекомендует российским автомобилистам поменять моторное масло в автомобиле перед холодами.

Специалист пояснил, что с понижением температуры повышается вязкость масла, что затрудняет его циркуляцию по двигателю, поэтому запуск ДВС в мороз затрудняется. Если масло старое или его недостаточно, оно не сможет должным образом защищать двигатель от износа, рассказал эксперт.

Еще он заметил, что отказ от замены масла часто приводит к повреждениям мотора, так как в старом масле накапливаются продукты сгорания топлива. Из-за этого риск его загустевания в мороз растет. Замена масла особенно важна для старых автомобилей, пояснил Бахарев. Для зимы он рекомендует выбирать синтетическое масло с низкой вязкостью.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Российская газета»