Российский автодилер будет выпускать автомобили под собственным брендом

Глава «Рольф»: Компания купит завод по выпуску шин и наладит производство авто

Автодилер «Рольф» рассматривает возможность приобрести завод по производству шин. Об этом рассказал генеральный директор компании Роман Антонов в расширенном интервью СМИ.

На текущем этапе компания реализует автозапчасти под своим брендом, в основном тормозные колодки. Но в ближайшее время ассортимент автокомпонентов расширят, кроме того, модернизируется производственная площадка на территории Серпухова в Московской области.

«Мы не собираемся превращать Серпухов в российский Детройт. Не все производство у нас будет располагаться именно здесь: что-то выгоднее производить за рубежом, что-то на уже имеющихся производствах внутри нашей страны. Например, сейчас мы ведем переговоры с шинными заводами в России, обсуждаем их возможное приобретение. При этом головная наша площадка будет в индустриальном парке "Пущино". Возможно, шинное производство тоже переедет в Серпухов, но, когда именно, пока сказать не могу», – уточнило топ-менеджер.

Он подчеркнул, что в настоящее время руководство ведет переговоры с несколькими компаниями, при этом Антонов не уточнил, с какими конкретно. Также ранее стало известно, что «Рольф» планирует выпускать автомобили под собственным брендом. Антонов заверил, что уже принято принципиальное решение об этом. Причем планируется производство по полному циклу, включая сборку, сварку и покраску.

«Мы определились с площадкой: хотим организовать производство на базе индустриального парка "Пущино". Плановый срок выпуска пилотного автомобиля под брендом "Рольф" – 2026-2027 годы. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнерами, в том числе зарубежными», – подчеркнул глава «Рольфа».

Напомнил, автодилер «Рольф» в начале сентября 2024 года сменил владельца – им стал председатель Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Он заявил, что в планах компании вывести ее на федеральный уровень. Все изменения «станут импульсом для развития холдинга и позволят ему укрепить позиции на рынке», подчеркнул Кремлев.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: kommersant.ru