Если предстоит ремонт: эти автозапчасти больше всего прибавили в цене

Среди автозапчастей больше всего подорожали стойки стабилизаторов

В оптовом сегменте запчастей для автомобилей больше всего прибавили в цене стойки стабилизаторов, ролики ременных передач и тормозные диски, пишет Autonews со ссылкой на участников рынка.

Уточняется, что стойки стабилизаторов стали дороже на 39%, цена роликов ременных передач выросла на 32%, а тормозные диски подорожали на 29%. Также ощутимое подорожание наблюдается среди водяных насосов и тормозных колодок.

Среди наиболее подорожавших запчастей детали рулевого управления, амортизаторы и глушители, а также фильтры и втулки (+ 20%). Примерно на 15-19% выросла цена деталей трансмиссии и сцепления.

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Источник: Autonews.ru