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Названы основные соперники кроссовера Xcite X-Cross 8

«Автостат»: конкурентами Xcite X-Cross 8 станут Tiggo 8 Pro Max и Evolute i-Space

Глава пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев поделился мыслями о перспективах нового кроссовера Xcite X-Cross 8.

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Он считает, что автомобиль вряд ли станет популярнее модели с индексом 7, так как на трехрядный автомобиль спрос ниже. Основными конкурентами Xcite X-Cross 8 на рынке станут популярные Chery Tiggo 8 Pro Max, Evolute i-Space и Geely Okavango, а в будущем и Москвич 8.

Под капотом Xcite X-Cross 8 турбомотор на 1,6 л мощностью 150 л.с., 7-ступенчатый робот. У автомобиля полный привод и независимая подвеска. Клиренс равен 190 мм, габариты −4740×1860×1705 мм.

Xcite X-Cross 8
Xcite X-Cross 8

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Xcite
Количество просмотров 202
08.11.2024 
Фото:Xcite
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