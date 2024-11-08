Названы основные соперники кроссовера Xcite X-Cross 8
Глава пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев поделился мыслями о перспективах нового кроссовера Xcite X-Cross 8.
Он считает, что автомобиль вряд ли станет популярнее модели с индексом 7, так как на трехрядный автомобиль спрос ниже. Основными конкурентами Xcite X-Cross 8 на рынке станут популярные Chery Tiggo 8 Pro Max, Evolute i-Space и Geely Okavango, а в будущем и Москвич 8.
Под капотом Xcite X-Cross 8 турбомотор на 1,6 л мощностью 150 л.с., 7-ступенчатый робот. У автомобиля полный привод и независимая подвеска. Клиренс равен 190 мм, габариты −4740×1860×1705 мм.
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Источник: «Автостат»