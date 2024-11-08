Названы основные соперники кроссовера Xcite X-Cross 8

«Автостат»: конкурентами Xcite X-Cross 8 станут Tiggo 8 Pro Max и Evolute i-Space

Глава пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев поделился мыслями о перспективах нового кроссовера Xcite X-Cross 8.

Он считает, что автомобиль вряд ли станет популярнее модели с индексом 7, так как на трехрядный автомобиль спрос ниже. Основными конкурентами Xcite X-Cross 8 на рынке станут популярные Chery Tiggo 8 Pro Max, Evolute i-Space и Geely Okavango, а в будущем и Москвич 8.

Под капотом Xcite X-Cross 8 турбомотор на 1,6 л мощностью 150 л.с., 7-ступенчатый робот. У автомобиля полный привод и независимая подвеска. Клиренс равен 190 мм, габариты −4740×1860×1705 мм.

Xcite X-Cross 8

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автостат»