Премиальный китайский бренд готовится к выходу на российский рынок

Автомобили марки Avatr официально начнут продавать в России в январе-феврале 2025 года

Премиальная марка китайских электрокаров Avatr готовится к выходу на рынок РФ, это произойдет в январе-феврале 2025 года, рассказали представители российского офиса Changan.

Avatr 07

Пока компания работает над формированием парка автомобилей для потребительских тестов.

В октябре текущего года источники в китайской компании сообщили, что Avatr создает дилерскую сеть и планирует открытие дилерских центров в ближайшие сроки.

Машины марки Avatr продаются сейчас в России по схеме параллельного импорта. В стране к покупке предлагаются три модели: Avatr 07, 11 и 12 (цены начинаются от 5, 5,4 и 5,8 млн руб. соответственно).

Avatr 07

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: Autonews.ru