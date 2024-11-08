Премиальный китайский бренд готовится к выходу на российский рынок
Премиальная марка китайских электрокаров Avatr готовится к выходу на рынок РФ, это произойдет в январе-феврале 2025 года, рассказали представители российского офиса Changan.
Пока компания работает над формированием парка автомобилей для потребительских тестов.
В октябре текущего года источники в китайской компании сообщили, что Avatr создает дилерскую сеть и планирует открытие дилерских центров в ближайшие сроки.
Машины марки Avatr продаются сейчас в России по схеме параллельного импорта. В стране к покупке предлагаются три модели: Avatr 07, 11 и 12 (цены начинаются от 5, 5,4 и 5,8 млн руб. соответственно).
Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.
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Источник: Autonews.ru