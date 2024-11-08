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Премиальный китайский бренд готовится к выходу на российский рынок

Автомобили марки Avatr официально начнут продавать в России в январе-феврале 2025 года

Премиальная марка китайских электрокаров Avatr готовится к выходу на рынок РФ, это произойдет в январе-феврале 2025 года, рассказали представители российского офиса Changan.

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Avatr 07
Avatr 07

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Пока компания работает над формированием парка автомобилей для потребительских тестов.

В октябре текущего года источники в китайской компании сообщили, что Avatr создает дилерскую сеть и планирует открытие дилерских центров в ближайшие сроки.

Машины марки Avatr продаются сейчас в России по схеме параллельного импорта. В стране к покупке предлагаются три модели: Avatr 07, 11 и 12 (цены начинаются от 5, 5,4 и 5,8 млн руб. соответственно).

Avatr 07
Avatr 07

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Avatr
Количество просмотров 401
08.11.2024 
Фото:Avatr
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