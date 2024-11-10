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Эти признаки укажут, что зимние шины пора менять

Ikon Tyres перечислил четыре причины для немедленной замены зимних покрышек

Эксперты Ikon Tyres рассказали, в каких случаях необходимо заменить зимние шины. Так, минимально допустимая остаточная высота рисунка для зимних покрышек равна 4 мм. Если показатель меньше – резину нужно заменить.

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Специалисты пояснили, что нужно внимательно осмотреть покрышку: если есть следы каких-либо механических повреждений, порезы или проколы, требуется замена шины. Также необходимо провести обследование на наличие повреждений, обнажающих внутренние нити конструкции покрышки.

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Излом, разрушение каркаса либо герметизирующего слоя также укажет на то, что необходимо заменить старую резину на новую. По словам специалистов, покрышку в целом нельзя эксплуатировать, если ее герметичность нарушена.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 266
10.11.2024 
Фото:АГН Москва
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