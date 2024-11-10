Эти признаки укажут, что зимние шины пора менять

Ikon Tyres перечислил четыре причины для немедленной замены зимних покрышек

Эксперты Ikon Tyres рассказали, в каких случаях необходимо заменить зимние шины. Так, минимально допустимая остаточная высота рисунка для зимних покрышек равна 4 мм. Если показатель меньше – резину нужно заменить.

Специалисты пояснили, что нужно внимательно осмотреть покрышку: если есть следы каких-либо механических повреждений, порезы или проколы, требуется замена шины. Также необходимо провести обследование на наличие повреждений, обнажающих внутренние нити конструкции покрышки.

Излом, разрушение каркаса либо герметизирующего слоя также укажет на то, что необходимо заменить старую резину на новую. По словам специалистов, покрышку в целом нельзя эксплуатировать, если ее герметичность нарушена.

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Источник: Газета.Ru