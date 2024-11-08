У дилеров появился знакомый европейский седан калужской сборки по цене Весты

В России появился в продаже Citroen C4 калужской сборки по цене 2,5 млн рублей

В России появился в продаже седан Citroen C4 калужской сборки. Уточняется, что автомобиль могли собрать из оставшихся на складах машинокомплектов после того, как компания Peugeot-Citroen покинула РФ. Сейчас расположенный в Калуге завод «ПСМА Рус» официально собирает кроссоверы Citroen C5 Aircross.

Citroen C4

Машину действительно могли собирать на калужском заводе из оставшихся компонентов, ведь «АГР» на мощностях бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге сейчас выпускает автомобили Hyundai и Kia под маркой Solaris (они же по факту являются теми же Creta, Solaris, Rio). Под капотом седана атмосферник EC5/TU5 объемом 1.6 литра мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатой АКП фирмы Aisin.

Интерьер Citroen C4

На машину распространяется официальная гарантия 3 года или 100 000 километров. Его стоимость составляет 2 550 000 рублей без учета акций.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: Российская газета