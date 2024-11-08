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У дилеров появился знакомый европейский седан калужской сборки по цене Весты

В России появился в продаже Citroen C4 калужской сборки по цене 2,5 млн рублей

В России появился в продаже седан Citroen C4 калужской сборки. Уточняется, что автомобиль могли собрать из оставшихся на складах машинокомплектов после того, как компания Peugeot-Citroen покинула РФ. Сейчас расположенный в Калуге завод «ПСМА Рус» официально собирает кроссоверы Citroen C5 Aircross.

Citroen C4
Citroen C4
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Машину действительно могли собирать на калужском заводе из оставшихся компонентов, ведь «АГР» на мощностях бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге сейчас выпускает автомобили Hyundai и Kia под маркой Solaris (они же по факту являются теми же Creta, Solaris, Rio). Под капотом седана атмосферник EC5/TU5 объемом 1.6 литра мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатой АКП фирмы Aisin.

Интерьер Citroen C4
Интерьер Citroen C4

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На машину распространяется официальная гарантия 3 года или 100 000 километров. Его стоимость составляет 2 550 000 рублей без учета акций.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Citroen
Количество просмотров 17025
08.11.2024 
Фото:Citroen
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Отзывы о Citroen C4 (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Citroen C4  2011
/ срок владения: более 5 лет
Комментарий:
Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю
+37