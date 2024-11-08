Автомобили стали реже оставлять под запрещающими знаками у Внуково

Водители на 27% реже бросают авто под запрещающими знаками у аэропорта Внуково

Водители стали на 27% реже бросать авто под запрещающими знаками у аэропорта Внуково, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Это увеличило пропускную способность и уменьшило риск возникновения ДТП.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что за 10 месяцев МАДИ выявила здесь более 12 тыс. нарушений правил остановки и стоянки. В 2023у их было почти 17 тыс.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– «МАДИ ежедневно следит за дорожной ситуацией на прилегающей территории аэропорта Внуково. Благодаря этому водители стали чаще соблюдать требования запрещающих знаков, а неправильно припаркованные автомобили встречаются все реже. Мы стремимся максимально снизить аварийность на дорогах столицы в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина»

Сообщить о нарушении правил остановки и стоянки можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Дептранс Москвы