#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...

Автомобили стали реже оставлять под запрещающими знаками у Внуково

Водители на 27% реже бросают авто под запрещающими знаками у аэропорта Внуково

Водители стали на 27% реже бросать авто под запрещающими знаками у аэропорта Внуково, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса. Это увеличило пропускную способность и уменьшило риск возникновения ДТП.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что за 10 месяцев МАДИ выявила здесь более 12 тыс. нарушений правил остановки и стоянки. В 2023у их было почти 17 тыс.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– «МАДИ ежедневно следит за дорожной ситуацией на прилегающей территории аэропорта Внуково. Благодаря этому водители стали чаще соблюдать требования запрещающих знаков, а неправильно припаркованные автомобили встречаются все реже. Мы стремимся максимально снизить аварийность на дорогах столицы в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина»

Сообщить о нарушении правил остановки и стоянки можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Дептранс Москвы

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 135
08.11.2024 
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0