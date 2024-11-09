«Рольф» заявил о планах приобрести шинный завод

Автодилер «Рольф» рассматривает возможность покупки завода по производству шин

Автодилерская империя «Рольф», сменившая владельца в сентябре 2024 года, готовится к масштабной экспансии.

Новый собственник, председатель Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, заявил о планах вывести компанию на федеральный уровень, и первые шаги в этом направлении впечатляют. По информации «Коммерсанта», «Рольф» ведет активные переговоры о приобретении шинного завода.

Хотя конкретные названия компаний-продавцов пока не разглашаются, сам факт приобретения производственного актива знаменует собой серьезный стратегический поворот. Приобретение шинного завода логически вытекает из ранее заявленных планов Кремлева по развитию «Рольфа».

Напомним, что в начале октября он анонсировал выпуск автомобилей под собственным брендом. На данный момент компания уже успешно продает автозапчасти под брендом «Рольф», начав с тормозных колодок. Планируется значительное расширение ассортимента автокомпонентов, что делает производство собственных шин очевидным и вполне оправданным шагом.

Это решение позволит «Рольфу» не только снизить затраты на покупку шиной для собственного производства автомобилей, но и усилить конкурентные позиции на рынке автозапчастей. Существующая производственная площадка «Рольфа» в подмосковном Серпухове будет расширена. Напомним, что стоимость бизнеса «Рольфа» оценивается в 30-40 миллиардов рублей.

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Источник: Коммерсантъ