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«Японец» с надежными агрегатами и богатым оснащением за 2 млн рублей — есть такой!

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны Lexus RX с пробегом

Какой автомобиль выбрать, имея в кармане чуть более 2 млн рублей? Да, вы можете купить нового «китайца» и не ломать голову. Однако если вы хотите чего-то большего, если вы хотите комфорта и статусности, то стоит присмотреться к премиуму.

Свежий премиальный автомобиль будет стоить больших денег, поэтому обращаем внимание на вторичный рынок. Премиальные автомобили довольно сложно устроены и дороги в обслуживании, поэтому найти «живой» экземпляр критически важно.

С этим нам помог эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, отобрав несколько достойных вариантов и обозначив сильные и слабые места, на которые стоит обратить внимание. Один из таких автомобилей – Lexus RX.

Lexus RX450h
Lexus RX450h

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

Базовая версия 4×2 с мотором 2.7 именуется RX270. С мотором V63.5 RX350, гибридная (почти четверть машин на вторичке) RX450h. Цена от 2 млн рублей. Много машин с пробегами до 100 тысяч км, за них просят 2,84 млн.

Дизеля нет. Тойотовские атмосферники 2.7 (188 л.с.) и 3.5 (277 л.с.) с распределенным впрыском знакомы нам по Хайлендеру и Camry. Очень надежные агрегаты с ресурсом свыше 300 тысяч км. К слабостям относят водяные помпы, у 3.5 еще и катушки зажигания.

В гибриде работает модифицированный мотор 3.5 (249 л.с.). Схема параллельная: электромоторы помогают ДВС в определенных режимах, всё управляется электроникой. В основе бесступенчатой трансмиссии E‑СVТ планетарный редуктор.

В остальных случаях применены родственные гидроавтоматы U760E/U660E фирмы Aisin Warner. Никаких сюрпризов до 250 тысяч км, если следить за чистотой масла и исключить перегревы. У степенных водителей ходят до 400 тысяч км.

Слабые места: штатные передние амортизаторы, тормозные диски, кожа сидений. Пневмоподвеска дарит высочайший комфорт, но умирает после 120 тысяч км.

Lexus RX450h

Еще несколько достойных премиальных кроссоверов с богатым оснащением, предлагаемых на российском рынке, ждут вас в нашем новом материале.

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Лежнин Роман
Фото:Lexus
Количество просмотров 6725
10.11.2024 
Фото:Lexus
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