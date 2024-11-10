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Такого Лэнд Крузера вы еще не видели: представлен внедорожник из будущего

Ателье Modellista выпустило внедорожник под названием Overland Vision Concept

Toyota через свой бренд кастомизации Modellista представила настоящий шедевр – Land Cruiser Overland Vision Concept, который смело заявляет о себе как киберпанковский внедорожник, прибывший прямиком из будущего.

Modellista Overland Vision Concept
Modellista Overland Vision Concept
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Внешний облик концепта поражает своей брутальной элегантностью. Машина словно одета в броню: добавлена внушительная внешняя защита кузова, которая придает ему ощущение мощи и непоколебимости. Особое внимание привлекают металлические тросы, натянутые от капота к передним стойкам и также багажник на крыше, защита фар и затемняющие элементы.

Modellista Overland Vision Concept
Modellista Overland Vision Concept

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Боковые стороны Land Cruiser Overland Vision Concept также не лишены оригинальных решений. Modellista установила многоугольные сумки для мелочей, идеально вписывающиеся в дизайн и повторяющие форму задних окон – стильно и функционально. Зеленые светодиодные акценты, фирменный цвет бренда, расставлены на бампере, подчеркивая детали и добавляя машине узнаваемости.

Modellista Overland Vision Concept
Modellista Overland Vision Concept

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Но Modellista не просто создала красивую картинку. Компания заявляет, что Overland Vision Concept – это исследование возможностей и реакции американского рынка на предложения по кастомизации внедорожников. Прочный Land Cruiser служит своего рода тестом, демонстрируя потенциал Modellista на территории США и ориентируясь на актуальные тренды в тюнинге. Будущее линейки Modellista в Америке напрямую зависит от того, как публика воспримет этот смелый проект на выставке SEMA.

Modellista Overland Vision Concept
Modellista Overland Vision Concept
Modellista Overland Vision Concept
Modellista Overland Vision Concept
Modellista Overland Vision Concept
Modellista Overland Vision Concept
Modellista Overland Vision Concept
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Бренд года «За рулем»

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Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:Motor1
Количество просмотров 9943
10.11.2024 
Фото:Motor1
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-37