Такого Лэнд Крузера вы еще не видели: представлен внедорожник из будущего

Ателье Modellista выпустило внедорожник под названием Overland Vision Concept

Toyota через свой бренд кастомизации Modellista представила настоящий шедевр – Land Cruiser Overland Vision Concept, который смело заявляет о себе как киберпанковский внедорожник, прибывший прямиком из будущего.

Modellista Overland Vision Concept

Внешний облик концепта поражает своей брутальной элегантностью. Машина словно одета в броню: добавлена внушительная внешняя защита кузова, которая придает ему ощущение мощи и непоколебимости. Особое внимание привлекают металлические тросы, натянутые от капота к передним стойкам и также багажник на крыше, защита фар и затемняющие элементы.

Modellista Overland Vision Concept

Боковые стороны Land Cruiser Overland Vision Concept также не лишены оригинальных решений. Modellista установила многоугольные сумки для мелочей, идеально вписывающиеся в дизайн и повторяющие форму задних окон – стильно и функционально. Зеленые светодиодные акценты, фирменный цвет бренда, расставлены на бампере, подчеркивая детали и добавляя машине узнаваемости.

Modellista Overland Vision Concept

Но Modellista не просто создала красивую картинку. Компания заявляет, что Overland Vision Concept – это исследование возможностей и реакции американского рынка на предложения по кастомизации внедорожников. Прочный Land Cruiser служит своего рода тестом, демонстрируя потенциал Modellista на территории США и ориентируясь на актуальные тренды в тюнинге. Будущее линейки Modellista в Америке напрямую зависит от того, как публика воспримет этот смелый проект на выставке SEMA.

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Источник: Motor1