Бензиновый мотор, большой дисплей мультимедиа и платформа MQB evo — новинка уже в РФ

На рынок России привезли китайскую реплику Volkswagen Passat по цене ₽5,5 млн

Дилер привез на авторынок России новый Volkswagen Magotan, речь идет о китайской копии Volkswagen Passat.

Volkswagen Magotan

Стоимость новинки на одном из классифайдов составляет 5,5 млн рублей. Седан Volkswagen Magotan привезли в нашу страну по схеме параллельного импорта. Модель предлагается в версии с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 220 л.с., переднеприводный автомобиль оснащен автоматической коробкой передач.

Volkswagen Magotan

Внешне китайский вариант отличается от европейского, который обновился в 2023 году. Ключевым новшеством модели является платформа MQB evo. В салоне установлен большой дисплей информационно-развлекательной системы. Водителям и пассажирам повышенный уровень комфорта обеспечивают сиденья ergoActive Plus с функцией массажа.

Volkswagen Magotan

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Источник: autonews.ru