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Бензиновый мотор, большой дисплей мультимедиа и платформа MQB evo — новинка уже в РФ

На рынок России привезли китайскую реплику Volkswagen Passat по цене ₽5,5 млн

Дилер привез на авторынок России новый Volkswagen Magotan, речь идет о китайской копии Volkswagen Passat.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Volkswagen Magotan
Volkswagen Magotan

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Стоимость новинки на одном из классифайдов составляет 5,5 млн рублей. Седан Volkswagen Magotan привезли в нашу страну по схеме параллельного импорта. Модель предлагается в версии с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 220 л.с., переднеприводный автомобиль оснащен автоматической коробкой передач.

Volkswagen Magotan
Volkswagen Magotan

Внешне китайский вариант отличается от европейского, который обновился в 2023 году. Ключевым новшеством модели является платформа MQB evo. В салоне установлен большой дисплей информационно-развлекательной системы. Водителям и пассажирам повышенный уровень комфорта обеспечивают сиденья ergoActive Plus с функцией массажа.

Volkswagen Magotan
Volkswagen Magotan

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Напомним, у издания «За рулем» есть еще два классных Telegram-канала: Лайфхаки для автомобилистов – советы экспертов автоотрасли и самые интересные идеи от наших подписчиков; ДТП, автохамы – в этом канале мы собрали для вас видео дорожных аварий с разбором, что пошло не так. А в наш бот-предложку вы всегда можете прислать свою тему для публикации.

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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:DongCheDi
Количество просмотров 200
11.11.2024 
Фото:DongCheDi
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