Бензиновый мотор, большой дисплей мультимедиа и платформа MQB evo — новинка уже в РФ
Дилер привез на авторынок России новый Volkswagen Magotan, речь идет о китайской копии Volkswagen Passat.
Стоимость новинки на одном из классифайдов составляет 5,5 млн рублей. Седан Volkswagen Magotan привезли в нашу страну по схеме параллельного импорта. Модель предлагается в версии с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 220 л.с., переднеприводный автомобиль оснащен автоматической коробкой передач.
Внешне китайский вариант отличается от европейского, который обновился в 2023 году. Ключевым новшеством модели является платформа MQB evo. В салоне установлен большой дисплей информационно-развлекательной системы. Водителям и пассажирам повышенный уровень комфорта обеспечивают сиденья ergoActive Plus с функцией массажа.
Напомним, у издания «За рулем» есть еще два классных Telegram-канала: Лайфхаки для автомобилистов – советы экспертов автоотрасли и самые интересные идеи от наших подписчиков; ДТП, автохамы – в этом канале мы собрали для вас видео дорожных аварий с разбором, что пошло не так. А в наш бот-предложку вы всегда можете прислать свою тему для публикации.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: autonews.ru