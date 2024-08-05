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Как Пассат, только больше (и богаче): новый немецкий седан для Китая

СП FAW-VW представило пятиметровый Volkswagen Magotan за 2,2 млн рублей

Volkswagen нашел замену седану Passat

Сменив поколение, европейский Volkswagen Passat остался исключительно в виде универсала. В Китае наоборот – только седан. На фотографиях изображен Volkswagen Magotan, выпускает который совместное предприятие FAW-VW. Стилистически он перекликается с новым Пассатом, но все-таки не копирует его. А еще будет Volkswagen Passat Pro от СП SAIC–VW – тот при взгляде анфас от универсала для Европы неотличим.

Volkswagen Magotan
Volkswagen Magotan
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Без малого пятиметровый Magotan построен на платформе MQB и имеет колесную базу 2871 мм (у европейского универсала на 30 мм меньше). В числе опций заявлены умные матричные фары IQ.Light, вентиляция и обогрев всех сидений, трехзонный «климат».

Volkswagen Magotan
Volkswagen Magotan

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Интерьер отличается от универсала наличием третьего ЖК-дисплея. Компанию цифровой приборке диагональю 10,3 дюйма и 15‑дюймовому медиаэкрану составил монитор на 11,6 дюйма для правого переднего пассажира. Кстати, такую же особенность получил и новый Tiguan для Китая.

На выбор – бензиновые турбомоторы 1.5 (160 л.с.) и 2.0 (220 л.с.). Максималка у обеих версий – 210 км/ч, но более мощная шустрее в наборе сотни: 7,3 с против 9,1 с. Трансмиссия: 7‑ступенчатый робот и передний привод.

Интерьер Volkswagen Magotan
Интерьер Volkswagen Magotan

Volkswagen Magotan стоит в Китае от 180 тысяч юаней. По нынешнему курсу это около 2,2 млн рублей.

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Милешкин Кирилл
Фото:фирма-производитель
Количество просмотров 25727
05.08.2024
Фото:фирма-производитель
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