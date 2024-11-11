Наличие этого символа на госномере автомобиля станет обязательным в России

Депутат Хинштейн: наличие символа флага РФ на госномерах авто будет обязательным

Изображение флага Российской Федерации станет обязательной частью автомобильных номеров до конца текущего года. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ – флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Хинштейн особо отметил, что данная инициатива имеет народный характер, с соответствующей идеей депутат обратился в МВД РФ в апреле после того, как такую идею ему предложил один из его подписчиков.

Напомним, в мае 2024 года Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправки к ГОСТу «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». В ведомстве предложили сделать присутствие символа государственного флага России обязательным для всех номеров российских автомобилей, кроме знаков дипломатического корпуса. Поправки не должны распространяться на действующие госномера без триколора.

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Источник: t.me/Hinshtein