Наличие этого символа на госномере автомобиля станет обязательным в России
Изображение флага Российской Федерации станет обязательной частью автомобильных номеров до конца текущего года. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ – флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Хинштейн особо отметил, что данная инициатива имеет народный характер, с соответствующей идеей депутат обратился в МВД РФ в апреле после того, как такую идею ему предложил один из его подписчиков.
Напомним, в мае 2024 года Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправки к ГОСТу «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». В ведомстве предложили сделать присутствие символа государственного флага России обязательным для всех номеров российских автомобилей, кроме знаков дипломатического корпуса. Поправки не должны распространяться на действующие госномера без триколора.
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Источник: t.me/Hinshtein