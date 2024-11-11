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Наличие этого символа на госномере автомобиля станет обязательным в России

Депутат Хинштейн: наличие символа флага РФ на госномерах авто будет обязательным

Изображение флага Российской Федерации станет обязательной частью автомобильных номеров до конца текущего года. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ – флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Хинштейн особо отметил, что данная инициатива имеет народный характер, с соответствующей идеей депутат обратился в МВД РФ в апреле после того, как такую идею ему предложил один из его подписчиков.

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Напомним, в мае 2024 года Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправки к ГОСТу «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». В ведомстве предложили сделать присутствие символа государственного флага России обязательным для всех номеров российских автомобилей, кроме знаков дипломатического корпуса. Поправки не должны распространяться на действующие госномера без триколора.

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Источник: t.me/Hinshtein

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 260
11.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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