Бюджетный седан Suzuki Dzire – как Swift, только лучше

Новый Suzuki Dzire — небольшой седан за $8 тыс. и рейтингом 5 звезд Global NCAP

Компания Maruti Suzuki (Индия) представила новое поколение седана Suzuki Dzire, которое теперь отличается собственным стилем и спереди больше не напоминает хэтчбек Swift, на базе которого был основан.

Suzuki Dzire

Размеры нового Dzire — длина 3995 мм и колесная база 2450 мм — то есть автомобиль остался таким же компактным.

Внешний вид обновленного седана стал более серьезным: угловатые светодиодные фары и увеличенная решетка радиатора придают ему более строгий и современный облик, в отличие от более «милого» и дружелюбного образа Swift.

Интерьер Suzuki Dzire получил некоторые изменения по сравнению с предыдущим поколением. Приборная панель схожа с тем, что можно увидеть в Swift, но отделка была улучшена, в том числе появились акценты из искусственного дерева.

В стандартной комплектации предусмотрены 9-дюймовая мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также аналоговая приборная панель. Для топовых комплектаций предусмотрены климат-контроль, камера кругового обзора, беспроводная зарядка и система Suzuki Connect.

Несмотря на то, что багажник в 382 литра не является особенно просторным, он все же на 117 литров больше, чем у Swift. В плане безопасности новый Suzuki Dzire выделяется среди других моделей марки, став первым автомобилем Maruti Suzuki, получившим 5 звезд в тестах Global NCAP.

Все комплектации оснащены шестью подушками безопасности, системой контроля устойчивости и защитой пешеходов.

Под капотом Suzuki Dzire расположился 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 80 л.с. (или 69 л. с. в версии с природным газом). Он работает в паре с пятиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Цены на новый Dzire в Индии начинаются (в переводе с рупий) от 8000 долларов (800 тыс. руб.) и могут достигать 12 000 долларов (1,2 млн рублей) в зависимости от комплектации. В числе конкурентов этой модели такие компактные седаны, как Honda Amaze, Hyundai Aura и Tata Tigor.

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Источник: Carscoops