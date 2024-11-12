Эти люксовые авто стали пользоваться огромным спросом в России

Auto Mail.ru: российские продажи Rolls-Royce выросли на 40%

На авторынке РФ с января текущего года было продано 99 машин люксовой британской марки Rolls-Royce, что на 39% больше, чем за такой же период 2023 года.

Rolls-Royce Cullinan

Лидером продаж стал внедорожник Rolls-Royce Cullinan. За январь-сентябрь этого года в РФ было приобретено 59 (+27%) таких автомобилей. Далее следует электрическое купе Rolls-Royce Spectre. Россияне купили 22 такие машины. На третьей строчке Rolls-Royce Ghost (12 единиц).

На четвертой позиции лимузин Phantom. Всего с начала текущего года было продано 6 таких автомобилей.

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Источник: Auto Mail.ru