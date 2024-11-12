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Хорошо оснащенный аналог Lada Vesta появился в России: что с ценой?

В РФ привезли новые бюджетные седаны Chevrolet Onix по цене от 1,9 млн рублей

В Россию продолжают поставлять седаны Chevrolet Onix по параллельным каналам. Эти машины выступают альтернативой Kia Rio, Hyundai Solaris или Lada Vesta, цены начинаются от 1,9 млн рублей.

Chevrolet Onix
Chevrolet Onix
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

За столько автомобиль продает частник из города Асбест Свердловской области и мультибрендовый автосалон из Омска. У этого Chevrolet Onix кожаный мультифункциональный руль, подогрев всех сидений, зеркал и зоны «дворников», однозонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска мотора и прочие опции.

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В российской столице такой седан стоит от 1 980 000 рублей, а в Воронеже, куда привезли партию новых Onix, они стоят от 2 до 2,1 млн рублей.

Под капотом седана 132-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,2 л и 6-ступенчатая АКП.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 79
12.11.2024 
Фото:Chevrolet
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