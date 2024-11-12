Хорошо оснащенный аналог Lada Vesta появился в России: что с ценой?

В РФ привезли новые бюджетные седаны Chevrolet Onix по цене от 1,9 млн рублей

В Россию продолжают поставлять седаны Chevrolet Onix по параллельным каналам. Эти машины выступают альтернативой Kia Rio, Hyundai Solaris или Lada Vesta, цены начинаются от 1,9 млн рублей.

Chevrolet Onix

За столько автомобиль продает частник из города Асбест Свердловской области и мультибрендовый автосалон из Омска. У этого Chevrolet Onix кожаный мультифункциональный руль, подогрев всех сидений, зеркал и зоны «дворников», однозонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска мотора и прочие опции.

В российской столице такой седан стоит от 1 980 000 рублей, а в Воронеже, куда привезли партию новых Onix, они стоят от 2 до 2,1 млн рублей.

Под капотом седана 132-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,2 л и 6-ступенчатая АКП.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Автоновости дня