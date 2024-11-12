Porsche рассказала о риске для жизни при езде на своих авто из-за отрыва колес

Porsche призвала не ездить на своих спорткарах из-за внезапно отрывающихся колес

Североамериканский офис марки Porsche проинформировал, что ездить на их машинах опасно из-за риска отрыва колес. Инженеры компании обнаружили у своих авто проблемы с болтами и креплением колес.

В группу риска вошли новые Porsche 911, 718 Cayman GT4 RS и 718 Spyder RS, собранные в текущем году. Всего под отзыв попали 1,8 тыс. экземпляров. Известно, что случаи отрыва колес уже происходили. В качестве наиболее вероятной причины рассматривают производственный брак.

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Источник: Motor1