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В Россию привезли рекордное количество иномарок: назван лидер

«Автостат»: импорт новых иномарок в Россию вырос на 45%

За текущий год в РФ привезли 795 тыс. новых легковых машин, что на 45,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Развитие производства в России не закрывает потребность людей в покупке качественных машин, именно поэтому вырос спрос на иномарки.

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Объем ввоза увеличивается с середины весны 2024 года: в апреле в страну было поставлено 58 тыс. машин, в мае 69 тыс. Такая динамика сохранялась, поэтому каждый последующий месяц машин привозили все больше. В октябре этот показатель достиг рекордного результата за 12 лет: 112 тыс. единиц в месяц.

Уточняется, что чаще всего в Россию поставляют новые кроссоверы Geely Monjaro, далее следуют Chery Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO Max, а также кроссоверы Haval M6 и GAC GS3.

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 185
12.11.2024 
Фото:Depositphotos
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