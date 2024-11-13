Ликсутов: владельцы велосипедов могут сдать транспорт на склад Велобайк

Прокат Велобайк запускает зимний сервис хранения и обслуживания велосипедов

Вы можете сдать велосипед на склад Велобайк, где он будет храниться до 30 апреля 2025 года. Помещение находится в центре Москвы, там всегда тепло, сухо и чисто, а также есть надежная система охраны.

При оформлении хранения техническое обслуживание в подарок. Специалисты проверят состояние вашего велосипеда, помоют его, смажут цепи и подкачают колеса.

К началу велосезона ваш транспорт будет в идеальном состоянии.

В зависимости от выбранного тарифа вы можете сами привезти велосипед или его заберет водитель. Двухколесный транспорт аккуратно доставят на склад и вернут обратно, как только он вам понадобится.

Узнать больше о проекте можно тут. Оставляйте заявку на сайте, специалисты свяжутся с вами и проконсультируют по всем вопросам. Склад находится в пределах третьего транспортного кольца, у метро «Киевская».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Склад для хранения велосипедов — это отличное решение для тех, кто хочет профессионально обслуживать и хранить свой велосипед. Пилотный проект запустили в предыдущее межсезонье, и он показал свою актуальность. Сервис помогает поддерживать велосипеды в хорошем состоянии и продлевает срок их службы. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы активно развиваем велоинфраструктуру в столице.